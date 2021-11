Jo Lendle - Eine Art Familie

Jo Lendle leitet nicht nur die traditionsreichen wie aufregenden Carl Hanser Literaturverlage, sondern ist auch seit vielen Jahren selbst schriftstellerisch tätig.

»Eine Art Familie« ist sein erster Roman bei Penguin, der von den Brüdern Lud und Wilhelm erzählt. Sie verehren Bach und Hölderlin und teilen dieselben unerreichbaren Ideale. Vom Kaiserreich über den Nationalsozialismus und die junge DDR bis in die Bundesrepublik der Nachkriegszeit führt Jo Lendles raffiniert erzählter Roman über das Zerbrechen einer Familie, über Schuld, über Wissenschaft und ihr Verhältnis zur Welt und die feinen Unterschiede zwischen Schlaf, Narkose und Tod.

Man sucht sich die Zeiten nicht aus, in die man gerät und die einen prägen. Wilhelm tritt früh in die nationalsozialistische Partei ein, Lud erforscht als Professor für Pharmakologie den Schlaf und die Frage, wie man ihn erzeugen kann – später dann Giftgas. Ein Stück deutsche Geschichte am Beispiel einer außergewöhnlichen Familie.