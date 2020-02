Wie Freundschaft der Liebe und der Familie den Rang abläuft Jo Schück, bekannt als aspekte-Moderator, wagt eine radikale These: In der heutigen Zeit, die von gesellschaftlichen Umbrüchen und Globalisierung geprägt ist, in der Sicherheiten gesellschaftlich abhanden kommen und klassische Familienstrukturen sich auflösen, gibt es nur eine beständige Bindung:

Freundschaft. Sie gibt uns den Halt, den wir anderswo nicht mehr finden – weder in Liebesbeziehungen noch im familiären Umfeld. Jo Schück kombiniert Kurzgeschichten zum Thema Freundschaft mit hervorragend recherchierten Gesellschaftsanalysen. Er spannt dabei den Bogen von allgemeinen Aussagen über das Wesen der Freundschaft, über Zeitgeist-Phänomene wie Instagram-Dates, Freundschaft plus und Single-Haushalte bis hin zum gesellschaftspolitischen Wert, der Freundschaft heutzutage eingeräumt werden sollte. Seit 2014 moderiert Jo Schück beim ZDF das Kulturmagazin aspekte und steht als Autor und Presenter für die Doku-Reihe ZDFzoom vor der Kamera. Seit 2011 moderiert er die Musiksendung zdf@bauhaus (3sat). 2018 erhielt er eine Grimmepreisnominierung für die Talkshow Volksvertreter. Seit 2019 präsentiert er außerdem das Debattenformat ›Lass uns reden!‹ (ZDFkultur).