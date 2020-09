Jo van Nelsens Karriere begann 1989 mit einem Paukenschlag: Sein Dancefloorhit „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ (Culture Beat feat. Jo van Nelsen) war 18 Wochen in den deutschen Charts, 3 Wochen in den englischen, Platz 1 in Frankreich. Bühnen- und TV-Auftritte in ganz Europa. Bis heute Club- und Radio-Hit auf der ganzen Welt, zahlreiche Remixe und über eine halbe Million Klicks des Videos auf YouTube.

Zum 30jährigen Jubiläum erinnert sich Jo van Nelsen nun an seine Anfänge und hebt manchen Schatz aus seinen Bühnenauftritten in einem sehr persönlichen Cross-Over-Programm, womit er laut Eva-Maria Magel „auch mit diesem Jubliläumsprogramm beweist, dass sein Talent zur Recherche in der Kulturgeschichte des Liedguts und sein sängerisches Können einander ebenbürtig sind“