Joachim Schall, Violine und Jan Pas, Violoncello

Zu Gehör gebracht werden Werke für Violoncello und Elektronik u. a. von Bernd Alois Zimmermann, Zoltán Kodály und Helmut Lachenmann.

Joachim Schall, geboren in Hamburg, war 1973-1977 Erster Konzertmeister im Philharmonisches Orchester der Stadt Freiburg und von 1977-2014 Erster Konzertmeister im Staatsorchester Stuttgart. Tätigkeit als Erster Konzertmeister auch bei den Bayreuther Festspielen 1972 sowie 1981 bis 1984. Joachim Schall spielte u. a. Uraufführungen von Hans Werner Henze und Helmut Lachenmann. 2000 wurde Joachim Schall zum Professor an der staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart ernannt.

Jan Pas, geboren 1962 in Belgien, war bereits mit 18 Jahren Solocellist im Orchester des Théâtre La Monnaie. Ab 1985 Tätigkeit am Nationaltheater Mannheim und seit 1988 Mitglied im Staatsorchester Stuttgart. Seit 1995

spielt er auch im Bayreuther Festspielorchester.