Joachim Scheffler Classics-Disco

Einmal im Monat bewegt der freischaffende Schwäbisch Gmünder Künstler Joachim Scheffler die Gäste im Kulturcafé nicht durch seine Malerei, sondern legt als DJ der Classics-Disco die guten alten progressiven Sounds aus den 60ern, 70ern und 80ern auf.

Im weiten Umkreis von Schwäbisch Gmünd sucht diese Veranstaltung ihres gleichen - also ein absoluter Geheimtipp für alle die wieder eintauchen wollen in die „good old times“!