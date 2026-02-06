Joachim Scheffler Classics-Disco

a.l.s.o. ...kulturcafé Goethestraße 65, 73525 Schwäbisch Gmünd

Einmal im Monat bewegt der freischaffende Schwäbisch Gmünder Künstler Joachim Scheffler die Gäste im Kulturcafé nicht durch seine Malerei, sondern legt als DJ der Classics-Disco die guten alten progressiven Sounds aus den 60ern, 70ern und 80ern auf. 

Im weiten Umkreis von Schwäbisch Gmünd sucht diese Veranstaltung ihres gleichen - also ein absoluter Geheimtipp für alle die wieder eintauchen wollen in die „good old times“!

Info

Freizeit & Erholung
