Er ist, wie Fans betonen, »einzigartig, ganz besonders«. Viele Male erfand Joachim Witt sich bereits neu und blieb dabei immer am Nerv der Zeit maßgeblicher deutscher Musikgeschichte. Das alles spricht für den Mann, der 1981 nur einen einzigen Song brauchte, um einen festen Platz in den Annalen deutscher Popmusik einzunehmen: »Goldener Reiter« kletterte im Aufwind der Neuen Deutschen Welle (NDW) an die Spitze der Charts und hat bis heute nichts von seiner Wirkung eingebüßt.

Joachim Witt ist eine Lichtgestalt der deutschen Kulturszene. Seit über 40 Jahren steht der erfolgreiche Musiker auf der Bühne. In diesen Jahrzehnten hat er eine enorme Wandelbarkeit bewiesen. 17 Alben veröffentlichte Joachim Witt seit 1980. Zwei Signature-Songs – nämlich »Tri Tra Trullala (Herbergsvater)« und »Die Flut«, letztgenannter ein Duett mit Peter Heppner (Wolfsheim) prägen das öffentliche Bild von Witt. Nach diversen Top-Ten Charterfolgen, Gold- und Platinawards (allein „die Flut“ verkaufte mehr als 900.000 Einheiten) und über 40 Millionen Streams schlägt Joachim Witt nun ein weiteres, neues Kapitel seiner Karriere auf.