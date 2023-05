Joachim Zawischa und Sebastian Huber

Eine Veranstaltung im Rahmen des Zungenspitzer-Festivals 2023

Den Schalk im Nacken, die Sense auf der Zunge und Komik im Blut. So führt Joachim Zawischa durch ein Land voller Absurditäten. Sein Fazit: Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Pointiertes Wortkabarett und Komik stehen sich in seinem Programm „Gedankensprünge“ nicht im Wege, sondern bilden ein humorvolles Pärchen.

2010 Goldener Rottweiler

2015 Blauer Löwe

2015 Dresdner Satire-Preis

Der selbsternannte „Gschaftlhuaba“ – so der Titel des Programms von Sebastian Huber – hat drei Berufe: Banker, Bauer und Bayer. Er zeigt uns, wie man einen Bauernhof in eine Event-Location verwandelt, welche Auswirkungen ein Banker auf den Klimawandel hat und wie man einen Traktor als Dienstwagen von der Steuer absetzen kann. Er dringt in die Abgründe der Finanzbranche vor und führt uns in eine Welt ein, die sich im Kabarett so kein zweites Mal finden lässt: Landwirtschaft trifft Weltwirtschaft!

Moderation: Tilman Lucke

Das Zungenspitzer-Festival wurde 2021 vom Kabarettisten Tilman Lucke ins Leben gerufen und präsentiert anspruchvolle und urkomische Kleinkunst aus der Region und darüber hinaus. Pro Abend kommen gleich zwei Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne. Moderiert werden die Abende von Tilman Lucke.