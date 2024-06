Joachim Zelter „Die Verabschiebung“

„Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“ Franz Kafka. Solch ein Eisbrecher ist der Roman Die Verabschiebung.

Eigentlich könnte alles gut sein zwischen Julia und Faizan. Seit einigen Wochen sind die beiden ein Liebespaar – wenn Faizan denn nur in diesem Land bleiben dürfte. Als Asylbewerber aus Pakistan sind seine Chancen auf ein Hierbleiben gleich null. Und so entschließt sich Julia, ihren Freund zu heiraten, obgleich sie eigentlich niemals und unter keinen Um ständen jemals heiraten wollte. Doch wenn sie geglaubt hat, dass mit einer Ehe nun alles gut wird, hat sie sich geirrt.

Beklemmend-spannend erzählt Zelter von der End- und Aussichtslosigkeit eines Asylverfahrens. Sein Roman beschreibt einen kafkaesk-kalten Kosmos akribischen Rechts, in dem die beteiligten Menschen – in einem endlosen Kraftakt – immer mehr an Autonomie und Substanz verlieren, bis kaum mehr etwas von ihnen übrig ist. Menschenwürde? Sie erweist sich in diesem Roman zunehmend als Konjunktiv.

JOACHIM ZELTER, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. Der Ministerpräsident (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie Im Feld (2018). Zuletzt erschien Professor Lear (2022). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen: u. a. den begehrten Preis der „LiteraTour Nord“. Er ist Mitglied im Deutschen PEN.

Eine Veranstaltung im Rahemn des Literatúrsommers Baden-Württemberg.