Joachim Zelter

Um über die Runden zu kommen, übt der Schauspieler Gregor Schamoni zusätzlich zu Sprech- und Schauspielunterricht diverse Nebentätigkeiten aus. Eines Tages meldet sich Iphigenie de la Tour bei ihm, Professorin der Anthropologie, sie braucht Rat und Tat beim Schreiben ihrer Memoiren. Sie lädt ihn zunächst zu einem Vorstellungsgespräch ein – und anschließend zum Essen. Sie überschüttet ihn mit Aufmerksamkeiten. Sie überrollt ihn mit ihrer hochherrschaftlichen Exzentrik. Und schon bald nimmt sie in seinem Leben überhand, mit einer unabweisbaren, übermächtigen Ausdauer und Wucht, die für ihn immer existenzbedrohender wird – bis er bald jede Kontrolle über sein Leben verliert.

Joachim Zelters neuer Roman erzählt die Eskalation einer Vereinnahmung und – bis in ihre letzte Konsequenz – unsere schöne neue Dienstleistungswelt. Eine Welt, in der Menschen von ihrer Arbeit allein nicht mehr leben können und deshalb Nebentätigkeiten anbieten müssen und in der sich eine neue Generation in ständiger Bereitschaft und Willfährigkeit hält, jederzeit und zu allem bereit mit den Worten: „Aber gerne doch!“

Über den Autor: 1962 in Freiburg geboren, bei Schwäbisch Hall aufgewachsen, studierte und lehrte englische Literatur in Tübingen und Yale, wohnt in Tübingen. Freier Schriftsteller und passionierter Radsportler. Sein literarisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem renommierten Thaddäus-Troll-Preis, dem begehrten Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg, dem Gisela-Scherer-Stipendium der Stadt Hausach im Schwarzwald. 2010 war er mit seinem Roman „Der Ministerpräsident“ für den Deutschen Buchpreis nominiert. Seine Romane wurden mehrfach ins Französische, Italienische und Türkische übersetzt.