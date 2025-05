Joachim Zelter - Im Feld: Roman einer Obsession

„Rennradtreff. Christi Himmelfahrt. Donnerstag um 10 Uhr. Der Radverein lädt ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen!“

Mit dieser Ankündigung gerät der Erzähler mitten hinein in die Parforce-Fahrt einer Rennradgruppe, die bald alle Maße und Vorstellungen sprengt.

Virtuos erzählt Joachim Zelter die Sogwirkung eines rastlosen Pelotons: das Zusammenwirken von Fahrrad, Mensch und sozialer Gruppe. Ein Räderwerk der Tempoverschärfungen, der Höhenmeter und der immer größer werdenden Distanzen, ein fortwährendes Weiter und immer weiter so. Am Ende handelt Joachim Zelters Roman von uns allen: von Anpassung und Bereitwilligkeit, von Leistungsdruck und subtiler Tempoverschärfung, von der Unfähigkeit, auch nur eine Pedalumdrehung auszulassen.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte an der Universität Tübingen Anglistik und Politikwissenschaft und promovierte im Jahr 1993. Zelter war Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er als freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen tätig. Joachim Zelter wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Thaddäus-Troll-Preis, dem Preis der LiteraTour Nord, dem Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg oder dem Stipendium des Herrenhauses Edenkoben. Zelters „Der Ministerpräsident“ wurde 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die Romane „Das Gesicht: Roman eines Schriftstellers“ (2003) und „Schule der Arbeitslosen“ (2006) standen auf der SWR-Bestenliste.

