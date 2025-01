Joachim Zelter: Staffellauf

Wie sind wir die geworden, die wir sind? Oder: Wie sind wir nicht geworden, die wir sind – oder gerne sein wollten? Alles beginnt mit Karl Staffelsteins Besuch in Bernadettes Atelier.

Er scheint sich für die Bilder der jungen Malerin zu interessieren, doch in Wahrheit interessiert er sich nur für sie. Immer häufiger sucht er sie auf, während sie kaum noch Worte findet, seine Besuche abzuwehren oder sie zu beenden. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, nimmt das Unglück seinen Lauf.

Joachim Zelters Roman beschreibt Lebenswege, Abwege und Notausgänge. Er erzählt von Müttern, Vätern und Kindern, von Heiratsanträgen, Höhenflügen, Niederlagen, Seitensprüngen, Lebenslügen und Lebenssprüngen. Es ist der Versuch eines Lebenslaufs – oder Staffellaufs.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber sie ist beschreibbar. Joachim Zelter glückt es aufs Neue, die Randfiguren des Lebens in ihrer Vergeblichkeit und ihrer Würde, ihrer Kleinheit und ihrer Größe, in ihrem Glück und ihrem Schmerz aufleben zu lassen.“ (Arnold Stadler – deutscher Schriftsteller und Essayist).

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte an der Universität Tübingen Anglistik und Politikwissenschaft und promovierte im Jahr 1993. Zelter war Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er als freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen tätig. Joachim Zelter wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Thaddäus-Troll-Preis, dem Preis der LiteraTour Nord, dem Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg oder dem Stipendium des Herrenhauses Edenkoben. Zelters „Der Ministerpräsident“ wurde 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die Romane „Das Gesicht: Roman eines Schriftstellers“ (2003) und „Schule der Arbeitslosen“ (2006) standen auf der SWR-Bestenliste.