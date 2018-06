Die Karriere von Joan Wasser aka Joan As Police Woman erlebte mit ihren gefeierten Alben „Real Life“ und „To Survive“ gleich zu Beginn einen kometenhaften Aufstieg. Danach rückte die Sängerin und Gitarristin jedoch ein wenig aus dem Fokus der Öffentlichkeit und konzentrierte sich ganz auf die akribische Arbeit im Studio. Mit ihrem aktuellen Album „Damned Devotion“ meldet sie nun aber Anprüche an, wieder stärker ins Rampenlicht zu treten. So energiegeladen und politisch engagiert hat man die Amerikanerin schon lange nicht mehr gehört. Ein Glück, dass sie nun endlich auch wieder auf Tour geht und wir eines der ganz wenigen Dates in Europa ergattern konnten.