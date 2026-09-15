Jazztrio? So einfach lassen sich die polnische Pianistin und Komponistin Joanna Duda und ihre zwei Mitmusiker nicht festlegen! Unverfroren, mit großer Leichtigkeit und viel Humor bewegen sie sich zwischen Jazz, Groove, Ambient und Minimal, streifen Barock und Romantik und mischen Naturgeräusche mit Elektronik. Im wachen, intensiven Dialog miteinander formen sie aus scheinbar fremden Klangelementen eine erstaunlich geschlossene Musiksprache: frisch, zugänglich und zugleich faszinierend komplex.

2025 erschien das neue Album „Delighted“ – und der Titel ist Programm: Freude an der Musik, am Zusammenspiel, am Experiment. Nach gefeierten Auftritten in New York, London, Berlin und Vancouver kommt das Joanna Duda Trio nun nach Göppingen. Wir sind höchsterfreut!