Joanne Shaw Taylor zählt längst zu den prägenden Stimmen des modernen Bluesrock. Mit "Black & Gold" erschien Anfang Juni 2025 ihr aktuelles Album, welches sie erstmals im Oktober 2025 auch in Deutschland live präsentierte. Ihre ersten erfolgreichen Stationen führten sie nach Berlin, Leipzig, Torgau und Mainz. Der zweite Teil ihrer Tournee startet am 03. Februar in München und führt sie weiter nach Hamburg, Köln und Stuttgart.

Mittlerweile, mit bereits zehn Alben im Rücken, hat sich Joanne zu einer der begehrtesten Gitarristinnen im Rockbereich entwickelt. Ihr zehntes und aktuelles Album wurde von Kevin Shirley (Joe Bonamassa Led Zeppelin, Iron Maiden) produziert und auf Bonamassa's Label Journeyman Records veröffentlicht.

Über die Jahre konnte sich die britische Gitarristin und Sängerin als dynamische und einflussreiche Kraft in der Welt des Blues-Rock etablieren. "Black & Gold" festigte ihren Status als eine der wichtigsten britischen Blues-Rock-Exporte.