Job-Börse der VR Bank

Jugendliche, die dieses oder nächstes Jahr ihren Schulabschluss mit einigermaßen ordentlichen Noten in der Tasche haben, sind in einer komfortablen Lage: Sie können sich ihren Ausbildungsplatz in der Region aussuchen. Doch der Weg zum Traumjob ist

nicht einfach – Informationen sind notwendig!

Aus diesem Grund bietet die VR Bank Schwäbisch Hall-

Crailsheim eG am Samstag, 25. Mai 2019, zum 14. Mal Informationen

und Kontakte bei der Job-Börse in Schwäbisch Hall-

Steinbach. Von 10 bis 15 Uhr präsentieren sich rund 120 Firmen,

Behörden, (Hoch-) Schulen und Organisationen mit ihren Angeboten

den jungen Leuten, Ausbildungs-, Studien- und Praktikumsplätze

stehen im direkten Vergleich. Neben kaufmännischen

und gewerblichen werden auch viele Lehrstellen im sozialen

Bereich angeboten. Dazu kommen Duale Studiengänge,

schulische Ausbildungswege und freiwillige Dienste für Absolventen

aller Schularten.