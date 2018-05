× Erweitern VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG Job-Börse

Am Samstag, 09. Juni, findet von 10.00 – 15.00 Uhr die Informationsveranstaltung schon zum 13. Mal auf den Kocherwiesen in Schwäbisch Hall-Steinbach statt.

Häuser bauen, sich um die Mitmenschen kümmern, sich im Handel oder in der Werkstatt engagieren, in der Kommunal- oder Steuerverwaltung arbeiten, neue Produkte entwickeln und bestehende produzieren – die Job- Börse der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG bietet eine breite Vielfalt an Berufs-, Ausbildungs- und Studienangeboten.

Über 110 Unternehmen, Behörden, Innungen und (Hoch-) Schulen zeigen über 200 verschiedene Berufsbilder in Schwäbisch Hall. Insgesamt stehen rund 2500 Ausbildungsplätze zur Auswahl. Ziel der Job-Börse ist es, junge Menschen und Unternehmen zusammenzubringen und einen ersten, zwanglosen Kontakt herzustellen: Neben den Personalverantwortlichen sind vor allem die Azubis auf den Messeständen präsent und sprechen mit den interessierten Jugendlichen auf Augenhöhe: So werden auf dem „kleinen Dienstweg“ schon die ersten Fragen geklärt. Durch die große Anzahl der Aussteller können sich die Schüler schnell und kompakt bei den wichtigsten Anbietern der Region informieren.