Job- und Azubitag Korntal-Münchingen

Der Job- und Azubitag findet am Samstag, den 25. Januar 2025, von 10 - 13 Uhr in der Stadthalle in Korntal statt.

Die Veranstaltung soll Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit bieten, sich über unterschiedliche Berufe und Ausbildungen in den Bereichen Verwaltung, Handel, Dienstleistung, Handwerk und Industrie zu informieren.

Wenn Sie ein Betrieb aus Korntal-Münchingen sind, wertvolle Eindrücke aus Ihrem Berufsleben vermitteln und in persönlichen Gesprächen das Interesse von Schülerinnen, Schülern sowie Fachkräften wecken möchten, melden Sie sich bitte bei der Wirtschaftsförderung Korntal-Münchingen.

Anmeldungen gerne per E-Mail an wifoe(at)korntal-muenchingen.de.