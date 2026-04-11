JobFinder - Die Job-Messe

Sie suchen eine neue berufliche Perspektive? Dann besuchen Sie die JobFinder-Messe! Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stellen sich vor und ihr aktuellen Stellenangebote vor.

Nutzen Sie die Gelegenheit interessante Unternehmen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, direkt ins Gespräch zu kommen und Ihren nächsten Karriereschritt zu planen. Die Teilnahme an der JobFinder-Messe ist kostenfrei.

Die Messe wird gemeinsam veranstaltet von:

Agentur für Arbeit Göppingen

Jobcenter Landkreis Göppingen

Wirtschaftsförderung der Stadt Göppingen

Fachkräfteallianz Landkreis Göppingen