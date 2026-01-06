JOBMEDI Heilbronn 2026

Messen

bis

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Die JOBMEDI hat sich in den letzten Jahren als die wichtigste und wohl größte Berufsmesse für die Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales etabliert.

Effizient und präzise haben soziale Einrichtungen, Kliniken, Fachschulen, Institutionen, Tagesstätten und Organisationen die Möglichkeit, ihre vielfältigen Angebote zu präsentieren und mit Interessenten/-innen in den persönlichen und direkten Kontakt zu treten.

Die Messe für alle, die im Gesundheits- und Sozialwesen bereits arbeiten oder arbeiten wollen.

Weitere Infos auf jobmedi.de

Info

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn
bis
Google Kalender - JOBMEDI Heilbronn 2026 - 2026-02-14 10:00:00 Google Yahoo Kalender - JOBMEDI Heilbronn 2026 - 2026-02-14 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - JOBMEDI Heilbronn 2026 - 2026-02-14 10:00:00 Outlook iCalendar - JOBMEDI Heilbronn 2026 - 2026-02-14 10:00:00 ical

Tags