24. Jobstart-Treff

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, findet wieder der Jobstart-Treff von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Stadthalle und Hardwaldhalle, Berliner Ring 18, in Eppingen statt.

Von den Unternehmen wird eine große Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangeboten präsentiert. Die Palette der möglichen Ausbildungen reicht vom Handwerk über den Dienstleistungsbereich bis hin zum Hochschulstu-dium.

Die Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr aufgrund der hohen Ausstellerzahl über zwei Hallen verteilt, in der Stadthalle und in der Hardwaldhalle statt. Der Rundgang durch die Messe beginnt in der Stadthalle und führt weiter in die Hardwaldhalle.

Der Jobstart-Treff wird vom Stadtmarketingverein Eppingen e.V., der Stadt Eppingen und der Eppinger AOK organisiert und findet 2024 zum 24. Mal statt.

Begleitend zur Ausbildungsmesse wurde wieder der Jobstart-Atlas veröffentlicht und an den teilnehmenden Schulen verteilt. Mit dieser Broschüre können sich die künftigen Azubis und Studenten auf die Veranstaltung vorbereiten und alles Wis-senswerte zu den teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbildungs- und Stu-dienmöglichkeiten nachlesen. Der neue Jobstart-Atlas kann auf der Website der Stadt Eppingen unter https://www.eppingen.de/wirtschaft/wirtschaft-und-gewerbe/ eingesehen werden. Die gedruckte Broschüre ist zudem im Eppinger Rathaus erhältlich.