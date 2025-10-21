25. Jobstart-Treff in der Stadt- und Hardwaldhalle

Schulabgänger aufgepasst: am Dienstag, 21. Oktober 2025, findet der Jobstart-Treff von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Stadthalle und der Hardwaldhalle, Berliner Ring 18, in Eppingen statt.

Eine große Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangeboten werden von den Unternehmen präsentiert. Die Palette der möglichen Ausbildungen reicht vom Handwerk über den Dienstleistungsbereich bis hin zum Hochschulstudium. Die Ausbildungsmesse findet wieder verteilt über zwei Hallen, in der Stadthalle und in der Hardwaldhalle statt. Der Rundgang durch die Messe beginnt in der Stadthalle und führt weiter in die Hardwaldhalle. Der Jobstart-Treff wird vom Stadtmarketingverein Eppingen e.V., der Stadt Eppingen und der Eppinger AOK organisiert und findet 2025 zum 25. Mal statt. Begleitend zur Ausbildungsmesse wird wieder Anfang September der Jobstart-Atlas veröffentlicht und an den teilnehmenden Schulen verteilt. Mit dieser Broschüre können sich die künftigen Azubis und Studenten auf die Veranstaltung vorbereiten und alles Wissenswerte zu den teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nachlesen.