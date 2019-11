Jocelyn B. Smith Trio

Ihre großartige Stimme haben viele schon einmal gehört: Sie sang 1994 die Titelmusik zu Disney’s „König der Löwen“, wofür sie auch eine Gol-dene Schallplatte erhielt. Doch dieser Song war nur ein weiterer Meilen-stein in der Karriere der US-amerikanischen Musikerin. Ein Live-Auftritt der Ausnahmesängerin, deren kreatives stimmliches Potenzial Grenzen durchbricht und mühelos über vier Oktaven wechselt, ist weit mehr als „nur“ ein Konzert. Mit ihrem brandneuen Album, „Shine A Light“, holt die New Yorkerin ihr Publikum aus allen Ecken ab, wo sie es je musi-kalisch getroffen hat, im Soul, Jazz, Klassik, Funk oder Pop. Sie war unter anderem mit dem Electric Light Orchestra auf Tour, sang bei der Ge-denkfeier zum 11. September am Brandenburger Tor vor weltweitem Publikum, veröffentlichte mehrere Alben und hat zahlreiche Sozialpro-jekte ins Leben gerufen, für die sie 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Mit ihrem Trio wird sie an diesem ersten Advent die Besucher*innen auf Weihnachten einstimmen.