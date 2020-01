Jochen Fabers Kastanientheater

Ein Ziegelstein in der Mauer des Seniorenstifts in der Schorndorfer Straße erzählt dem 90jährigen Bewohner Eberhard Lutzburg die Geschichte der Nazi-Brandstiftung in der Ludwigsburger Synagoge.

Die beiden sind sich schon einmal begegnet. Der Stein war 1938 im Mauerwerk der Synagoge, und der Neunjährige stand davor, als die Nazis sie in Brand steckten. Dort, wo damals die Synagoge war, ist heute eine leere Stelle.

Eine abenteuerliche Reise mit dem Figurentheater durch die Geschichte der Stadt und der Menschen.

Jochen Faber ist hauptberuflich Texter und Gestalter in einer Medienagentur und im kulturellen Leben der Stadt Ludwigsburg an vielen Stellen engagiert. Sein Kastanientheater ist eine kleine, mobile Bühne für unterhaltsam-politische Produktionen.

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9

Anmeldung für West:

Stabi.west@ludwigsburg.de