Jochen Kuch - "Gedichte gegen das Vergessen"

Lesung mit Flügelklängen - Begleitprogramm zur Ausstellung "Heiter bis wolkig"

In seiner Lesung mit Flügelklängen schöpft Jochen Kuch aus dem großen Reservoir engagierter Lyrik des 20. Jahrhunderts. An den Gedichten von Trakl, Brecht, Celan, Eich u.a. auch nicht deutschsprachigen Autoren lassen sich die Katastrophen und die Unkultur, aber auch die Aufbrüche des letzten Säkulums nachzeichnen: vom Genozid an den Armeniern bis zur Belagerung Sarajevos, von den Todeslagern bis zum Ende des Kalten Krieges. Gerade in Zeiten, in denen „das Entsetzliche“ (G. Eich) wieder näher kommt, sind alle diese Texte poetische Dokumente gegen das Vergessen und Mahnung zugleich. In einer subtilen Vernetzung von Rezitation und musikalischer Improvisation gelingen Jochen Kuch dabei überraschende und vertiefende Zugänge zu den humanen Botschaften dieser Poesie.