https://www.jochenmalmsheimer.de/ JOCHEN MALMSHEIMER MIT „HALT MAL, SCHATZ!"

E

Dabei geht es um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen. Was ja auch etwas mit Kindern zu tun hat. Hier wird sehr viel gelacht werden, und das nicht selten aus Schadenfreude.

„Halt mal, Schatz!“ erzählt wesentliches über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes. Ein Programm für die ganze Familie also, für seiende und werdende Väter und Mütter und solche, die es werden wollen.

Oder auch auf keinen Fall werden wollen, und denen dazu noch die wesentlichen Argumente fehlen!

„Ein begnadeter Wortartist.“

(BONNER RUNDSCHAU)

www.jochenmalmsheimer.de