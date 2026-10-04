Jochen Malmsheimer

Es geht um‘s Sprechen, was ja der Titel bereits in beeindruckender Manier überdeutlich macht. Es wird ja immer mehr gesprochen, viele Menschen sprechen ja sogar immer häufiger mit Anlaß. Allerdings wissen offenbar die Wenigsten, was da mit ihnen geschieht und das hört man dann ja auch. Höchste Eisenbahn also, sich mit dem Sprechen mal genauer zu befassen.

Dazu werden Situationen bemüht, es wird zum Hören gekocht und hoch geflogen. Anschließend schauen wir nach, ob im spärlich möblierten Schädel eines jungen Mannes, unter‘m Joch der Pubertät, überhaupt irgendetwas passiert und, wenn ja, was.

Und was das alles mit Mädchen und Sprechen zu tun hat. Frappierende Erkenntnis auch hier.

Hollah!