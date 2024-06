Naturheilverein e.V. Vortrag

Naturheilverein Mosbach und Umgebung e.V.

Geobiologie ist die Wissenschaft vom menschlichen, tierischen und pflanzlichen Leben in den natürlichen und durch die Zivilisation bedingten künstlichen Feldern, Strahlungen und Strömungen unserer Erde.

Diese Definition stammt von Dr. Ernst Hartmann, dem Gründer des Forschungskreises für Geobiologie in Waldbrunn. Dr. Hartmann war der Meinung, dass mit dem Sesshaft- Werden der Menschen durch Wohnung, Arbeitsplatz und Schlafplatz Bodenreize (Erdstrahlen) im Laufe der Zeit ein Mitfaktor von schweren und chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Kopfschmerzen und Verspannungen werden können. Diese gilt es zu erkennen und durch Anpassungen zu umgehen. In diesem Vortrag werden die verschiedenen Störzonen an praktischen Beispielen vor Ort erklärt und demonstriert.