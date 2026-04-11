Jochen Rückert New Quartet feat. Alexandra Ridout

Aktueller angesagter Jazzclub Sound aus dem ‚Big Apple‘ im Club Voltaire in Tübingen: Schlagzeuger Jochen Rückert präsentiert sein neues Quartett aus New York City.

Seine MitmusikerInnen sind alle Senkrechtstarter der New Yorker Jazzszene und rund zwei Jahrzehnte jünger als der Bandleader – eine selbst auferlegte Herausforderung, mit der jungen Generation Schritt zu halten und sie gleichzeitig zu fördern.

In einigen der einflussreichen und stilbildenden Bands der frühen 2000er wie dem Kurt Rosenwinkel Quartett und dem Sam Yahel Trio, hat Rückert gelernt, eine Band nachhaltig auf höchstem Niveau zu leiten: sein letztes Quartett mit Mark Turner, Lage Lund oder Mike Moreno tourte mehr als 15 Jahre lang weltweit.

Darüber hinaus ist er durch langjährige Engagements bei Marc Copland, Nils Wograms Root 70, Melissa Aldana und aktuell Fred Hersch bekannt. Aufgetreten ist er auf Bühnen rund um den Globus, besonders gern im legendären Village Vanguard.