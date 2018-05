Jochen Rückert Quartet feat. Mark Turner

× Erweitern Jochen Rückert Jochen Rückert

"Rund 20 Jahre dauert Jochen Rückerts Karriere als Jazzdrummer nun schon, und er hat sich mit seinem sensiblen und gruppendienlichen Spiel längst fest etabliert - sowohl in Europa, aber auch in New York, wo er seit Ende der 90er-Jahre lebt und sich zunächst vor allem als Sideman einen guten Namen gemacht hat.

Inzwischen leitet er auch ein eigenes Quartett. [...] Im Konzert präsentiert sich denn auch eine Band, die es sich leisten kann, auf große Gesten zu verzichten. Stattdessen punkten die vier Musiker mit organischem Zusammenspiel, fein ausbalanciertem Gruppensound und inspirierten Soli.Jochen Rückerts Kompositionen liefern dafür die passende Grundlage: Die Themen sind kompakt, die Musik swingt und strahlt Pragmatismus im besten Sinne aus. Die vier präsentieren perfekten Straightahead Jazz: solide, spannend, stimulierend!" – Thomas Loewner, Deutschlandfunk

Der schlagzeugspielende Exil-Kölner und Jazz-Zentrum-des-Universums-Bewohner Jochen Rückert stellt sein Quartett vor. Die New Yorker Band mit dem Gitarristen Mike Moreno, Bassist Orlando LeFleming und Saxofonisten Mark Turner spielt von Rückert verfasste Stücke, die – überraschend – mehr zuversichtlich swingen als sich in Primzahl-Metren verfangen, wie man es von einem deutschen Schlagzeuger erwartet hätte. Seine Vermeidung der formellen Ausbildung, vor allem in der Jazz-Komposition, sorgt für einen erfrischenden Mangel an elitärem Unsinn in seiner Musik.

Bekanntheit erlangte Jochen Rückert in den letzten 11 Jahren durch das Marc Copland Trio, außerdem durch das Kurt Rosenwinkel New Quartet der 2000er, Nils Wogram’s Root70 und das Melissa Aldana Trio, seine Präsenz in der elekronischen Musik als “Wolff Parkinson White” und sein Buch “Read the Rueckert- travelobservations and pictures of hotel rooms”.

Im Herbst 2016 veröffentlichte die Band ihr drittes Album, "Charm Offensive" diesmal wieder auf Pirouet Records. Nach unzähligen Tourneen kann man das feingeschliffene Zusammenspiel des Jochen Rückert Quartetts, das mittlerweile über 7 Jahre gemeinsam unterwegs ist, auf tiefsten Ebenen hören, fern von Effekthascherei, Eitelkeit oder Einschmeichelung.

Besetzung: Mark Turner (sax); Lage Lund (git); Orlando LeFleming (b); Jochen Rückert (dr)

Mehr Infos: https://www.jochenrueckert.net