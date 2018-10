Jochen Rueckert Quartet

featuring Mark Turner

Jochen Rueckert - drums

Mark Turner - tenorsaxofon

Orlando Le Fleming - bass

Lage Lund - guitar

Interaktiv, lebendig und zugleich immer fein austariert: Dem aus Köln stammenden und in New York City lebenden Schlagzeuger Jochen Rueckert, der mittlerweile auch die amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, gelingt die perfekte Balance zwischen Präsenz und Zurückhaltung. Er formt die Musik, ohne sich in den Mittelpunkt zu rücken, er bildet ein kraftvolles Zentrum, ohne zu dominieren. Diese Musik ist geprägt von der Aura des Bandleaders, der auf ungewöhnliche Weise Humor mit filigraner Raffinesse, Vitalität mit Sensibilität und Kraft mit Achtsamkeit paart. Jochen Rueckert ist ein außerordentlich feiner Schlagzeuger. Ein Drummer, der äußerst präsent, aber nie lautstark ist. Einer, der das musikalische Geschehen prägt, es ganz sicher in der Hand hat. Und nie dominant wirkt, auch wenn er es ist. Das sind nicht nur optimale Eigenschaften für einen Schlagzeuger, sondern auch für einen Bandleader.Mit Mark Turner hat er sich einen der stilprägendsten lebenden Saxophonisten an die Seite geholt, der diese Feinsinnigkeit aufzugreifen vermag und subtil die Möglichkeiten seines Instruments auslotet. Orlando Le Fleming - der sich bereits einen Namen an der Seite Joshua Redmans gemacht hat - formt den Puls und verwebt sein hochsensibles Spiel mit den nuancenreichen Rhythmen Jochen Rueckerts. Der Norweger Lage Lund, einer der großen, jungen Gitarrenkünstler der Gegenwart, ergänzt das Quartet perfekt."Somewhere Meeting Nobody" lautet der Titel der neuen CD des gebürtigen Kölner Schlagzeugers Jochen Rueckert, die er mit seinem Quartet auch im Alten E-Werk in Göppingen präsentieren wird. Die Band zelebriert die hohe Kunst, alles zu regeln, ohne sich selber hoch zu pegeln. Musik voll spannender Kommunikation und vibrierend lebendiger Interaktion - mit einem fiebrig vitalen Puls, der einem beim ganz genauen Hinhören immer wieder den Atem raubt.