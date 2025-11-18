Jochen Schmidt | Hoplopoiia

Während sich alles viel zu schnell verändert, blickt Richard Sparka den Ereignissen erstaunt und resigniert hinterher.

Seine Beziehung mit Klara ist zu Ende, die Kinder werden groß, die Eltern alt. Auch das Leben in der Stadt, in der er geboren wurde und die seit jeher sein Zuhause ist, kommt ihm immer unmöglicher vor: Der Zeitungsstand im Spätkauf seines Vertrauens musste einem Chipsregal weichen und der hippe neue Eisladen um die Ecke wird sein Viertel verändern, bis die Mieten unbezahlbar sind. Katastrophen über Katastrophen! Wie schaffen es andere nur, Tag für Tag den Kopf über Wasser zu halten?

Mit Hoplopoiia zeichnet Jochen Schmidt ein gnadenlos komisches Gesellschaftsporträt im Geiste eines Stadtneurotikers à la Woody Allen, das die Überforderung des Menschen in unserer rasanten Gegenwart zeigt.

Jochen Schmidt ist 1970 in Berlin geboren und lebt dort, hoffentlich zufriedener als sein Protagonist. 2023 erhielt er den Literaturpreis der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt. Sein letzter Roman Phlox war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Sein Werk hält stets meisterhaft die Balance zwischen skurrilem Humor und existenzieller Traurigkeit.