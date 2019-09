Einführung: Durch den Abend führt Helmut Anton Zirkelbach mit musikalischer Begleitung von Heiner Willers, Julian Jochen-Warth und Jochen Warth

In den letzten Jahren beschränkt sich Jochen Warth fast ausschließlich auf das Arbeitsmaterial Stahl. Ausgangspunkt sind gewöhnliche Stahlplatten, 1-3 mm stark, die geschnitten, gesägt, gebogen und zusammengeschweißt werden. So thematisiert er Masse und Raum, Ruhe und Bewegung: Klare, reduzierte Formen, ungegenständlich und geometrisch abstrakt.

„Ohne Titel“ benennt er die überwiegende Anzahl seiner Arbeiten, um so dem Betrachter Raum für eigene Assoziationen und Interpretationen zu geben. Bewegung, in Form von bogenförmige Schwünge, Überschneidungen und Zwischenräume ist für ihn ein vorherrschendes Thema. Beim Umkreisen der Objekte entstehen so Überschneidungen und neue Zwischenräume.

„Ich beschäftige mich physisch, mit viel Arbeit, mit dem Raum. Mühe, Umwege und die dadurch bedingte Verlangsamung spielen eine wichtige Rolle. So reflektiere und erarbeite ich Raum, mache ihn mir vertraut, eigne ihn mir an – bis er mir gehört“ - Jochen Warth.