„Manchmal ist mein Herz ein Ticketschalter, an dem ich ein Leben lang Karten für frisch frittierte Träume verkaufen möchte. Träume, die beim Kopfkinofestival in Lausanne das Publikum begeistern könnten. ‚Federleichte Kerle‘ zum Beispiel oder ‚Das Wiehern der Seepferdchen‘. Eine Low-Budget-Produktion direkt aus dem Schneideraum im Hinterkopf.“ In seinem neuen Buch „Das Wiehern der Seepferdchen“ hat der Reutlinger Autor Jochen Weeber wunderbare kleine und großen Geschichten versammelt, deren Charme und poetischer Feinsinn einen vom ersten Satz an gefangen nehmen.

Musik: Franco Vuono, Bass & Gitarre

Jochen Weeber, geb. 1971 in Vaihingen/Enz, studierte Sonderpädagogik und arbeitete zunächst als Lehrer. Seit 2002 ist er als freier Autor tätig und hat mittlerweile mehrere Bücher für Kinder und Erwachsene sowie Hörspiele veröffentlicht. Jochen Weeber, Erfinder der Poesie-Kabine AUTORMAT, lebt mit seiner Familie in Reutlingen.