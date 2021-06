Joe Bauers Flaneursalon Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichtenshow

Joe Bauers Flaneursalon, die Mixed Show des Stuttgarter Kolumnisten, wechselt ständig die Besetzung, bleibt sich aber immer treu:

Hier treffen sich unterschiedliche Menschen, die mit verschiedenen Dingen gemeinsame Sache machen. So entsteht ein Stück Stadt.

Der Flaneursalon nennt sich im Untertitel „Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichtenshow“: In den Texten des Spaziergängers und Buchautors Joe Bauer („Im Staub von Stuttgart“) spielt immer die eigene Umgebung eine Rolle. Mit scharfem Witz und kritischem Blick auf die Zusammenhänge von Geschichte und Gegenwart entsteht ein Stuttgart, das viele nicht kennen. Die Show präsentiert mit schnellen Schnitten Geschichten, Songs, Humor. Den Satire-Part übernimmt diesmal der Halbsatz-Virtuose Rolf Miller. Musik machen die großartige südafrikanische Sängerin Thabilé mit ihren Begleitern und das schräge Duo Loisach Marci mit seinem Mix aus Alphorn-Folklore und Elektro-Pop.

„ … wenn man wissen will, wie die Stadt tickt, muss man seine Kolumne lesen. Und wenn man die Internationalität der Stadt spüren will, geht man in seinen Flaneursalon, eine Revue aus Komik, Literatur und Rock ’n’ Roll ...“

Kabarettist:Rolf Miller / Gesang: Thabilé, Steve Bimamisa, Jens-Peter Abele und Marcel Engler / Keyboard: Marquis de Schoelch / Loisach Marci / diverse Blasinstrumente: Marcel Engler / Kolumnist, Autor, Gastgeber: Joe Bauer

Die Berliner Taz über Joe Bauer