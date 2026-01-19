Joe Bauers Flaneursalon

Bis 2005 war der große österreichische Schauspieler und Liedersänger Gottfried Breitfuß im Ensemble des Stuttgarter Staatsschauspiels. Dann arbeitete er 20 Jahre lang am Schauspielhaus Zürich. Seinen Abschied feierte er 2025 mit einem grandiosen Georg-Kreisler-Abend. Die Laudatio hielt Joe Bauer.

Gottfried Breitfuß war einst viele Male Gast auf der Rosenaubühne: Mit Ernst Konarek spielte er hier in der überaus erfolgreichen Staatstheaterproduktion „Indien“.

Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit ihm im Flaneursalon, begleitet wird er von dem Pianisten Peter Weilacher.

Weitere Flaneursalon-Gäste: die Sängerin Yilmaz Cemre & Friends.