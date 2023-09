Joe Bawelino und Gige Brunner

Ein Bebop-Meister und ein Fingerstyler treffen aufeinander – mächtig viel Sound aus zwei Gitarren! Joe Bawelino ist ein Musiker mit internationalem Niveau.

it seiner Spielfreude und Lebenslust, gepaart mit Talent, herausragender Technik und viel Gefühl, setzt er auf der Jazzgitarre das um, von dem andere nur träumen können. Der fränkische Fingerstyle-Gitarrist »Gige« Brunner – bisweilen als »kleinstes Swing-Orchester Bayerns« bezeichnet – hat ein gewaltiges Repertoire an swingend arrangierten Standards, die er in unzähligen Auftritten oft solo, aber auch gerne mit einem genialen Duopartner wie Joe Bawelino präsentiert.

Reservierungen unter inf@jazzclub-ludwigsburg.de