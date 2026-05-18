Wenn der preisgekrönte Singer-Songwriter Joe Bennick seine Gitarre in die Hand nimmt und mit seiner einzigartigen Stimme anfängt zu singen, erschafft er mit seinen Songs und den vielschichtigen Texten Klangbilder zum Mitträumen und Eintauchen.

Mit feinem Gespür und Empathie bietet er heitere und nachdenkliche Worte in handgemachten Songs, die eingängig sind und in denen hellstrahlende Klänge mit energischen Texten und sanfter Poesie mit kraftvollem Sound vereint sind.

Dabei findet er seinen eigenen Platz im Singer-Songwriter-Spektrum zwischen Folk-Pop und Acoustic-Indie.

Mit seinem neuen Album "winter" spricht er dem Zuhörer eine besondere Einladung aus. Er ergänzt seine Musik, die auf eigenen Gedichten basiert, mit Vertonungen von Lyrik bekannter und weniger bekannter Autoren, wie Erich Kästner, Theodor Fontane, E. E. Cummings, Anne Dorn und E. Marlitt. Damit lässt er eine besondere Atmosphäre mit all seinen Facetten in sein Programm, die wie die zugrundeliegende Lyrik einen zeitlosen Charakter entwickelt. Eine Beleuchtung von Kontrasten, die auch schon auf seinen beiden früheren Alben behandelt wurde und auf seiner neuen CD, die 2023 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde, einen außergewöhnlichen Ausdruck findet.

Joe Bennick wurde 2021 mit dem Deutschen Singer-Songwriter-Preis der Deutschen Pop-Stiftung ausgezeichnet und ist regelmäßig auf Bühnen in ganz Deutschland zu erleben, wobei er ein stetig wachsendes Publikum mit seiner Kunst fesselt.