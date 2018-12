Joe Haider Trio

Joe Haider kann auf ein bewegtes Leben und eine unheimlich spannende musikalische Karriere zurückblicken. Und auch weiterhin geht es ihm darum, frischen und swingenden Jazz auf die Bühne zaubern! Das Publikum in Esslingen hat er bereits bei zahlreichen Konzerten – musikalisch und mit ebenso hörenswerten Anekdoten – erfreut. Dieses Mal bringt er seinen jüngeren Kollegen Claudio Strüby mit, dem Drummer aus Stefan Rusconis Band. Am Bass begrüßen wir Lorenz Beyeler, der u. a. im berühmten Swiss Jazz Orchestra aktiv ist. Wir dürfen gespannt sein, denn Haider präsentiert uns in seinem aktuellen Programm „Lebenslinien – MY ART OF TRIO” seine ganz persönliche, intensive Form des Jazz.

Überzeugen Sie sich von der unglaublichen Vitalität eines an Erfahrung reichen Jazzgiganten!

Joe Haider / Piano

Lorenz Beyeler / Bass

Claudio Strüby / Schlagzeug