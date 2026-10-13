Joe Hisaishi's World Dream Tour

Joe Hisaishi ist eine lebende Legende. Seine Soundtracks für die preisgekrönten Filme von Studio Ghibli und dessen kreativem Kopf Hayao Miyazaki lassen die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt höherschlagen. Mit über 100 Scores und zahlreichen Auszeichnungen hat er Filmmusikgeschichte geschrieben und sich gleichzeitig als Komponist, Dirigent und Pianist mit seinen Symphonien und Klavierwerken in der zeitgenössischen Musikwelt einen festen Platz erobert.

Im Herbst 2026 kehrt Joe Hisaishi endlich nach Europa zurück. Ein Glück für uns, dass ihn seine World Dream Tour mit dem Royal Philharmonic Orchestra auch nach Stuttgart in die Liederhalle führt! Als Dirigent und Solist am Klavier präsentiert der japanische Grandseigneur seine neue Suite zum Oscar-prämierten Studio-Ghibli-Film „The Boy and the Heron“ (Der Junge und der Reiher) sowie die Europapremiere seines frisch komponierten Konzerts für Orchester.

Joe Hisaishi: Symphonic Suite The Boy and the Heron for piano and orchestra

Joe Hisaishi: Concerto for Orchestra u. a.

Royal Philharmonic Orchestra

Joe Hisaishi, Klavier & Leitung