Joe Jackson wurde am 11. August 1954 in Burton-on-Trent, England, geboren, wuchs aber in der Marinestadt Portsmouth an der Südküste auf. Der magere, asthmatische Junge liebte Bücher und wollte ursprünglich Schriftsteller werden. Im Alter von 11 Jahren trat er jedoch in eine Geigenklasse in der Schule ein, um der Demütigung der Sportstunden zu entgehen, in denen sehr oft nicht der Ball, sondern er selbst getreten wurde. Zu seiner eigenen Überraschung war er von der Musik fasziniert und studierte eifrig Musiktheorie und -geschichte.

Ein paar Jahre später wechselte Joe zum Klavier, vor allem wegen seines neuen Ehrgeizes: Er wollte Komponist werden. Seine ersten Versuche waren Stücke für Klavier und kleine Gruppen von Instrumenten. Nach ein paar weiteren Jahren schrieb er jedoch bereits Songs und wandte sich mehr der Popwelt zu.

Genau 40 Jahre nach seinem Debütalbum Look Sharp wurde im Januar 2019 das neueste Album von Joe Jackson veröffentlicht - Fool. Es ist ein viel kürzeres und fokussierteres Album als Fast Forward, mit einem viel stärkeren „Live“-Gefühl, und wurde am Ende einer Tournee in Boise, Idaho, in anderthalb Wochen mit der Band aufgenommen, mit der Joe in den letzten drei Jahren zusammengearbeitet hat: Graham Maby (Bass), Teddy Kumpel (Gitarre) und Doug Yowell (Schlagzeug). Das Album wurde von Patrick Dillett mitproduziert und in New York abgemischt.

Joe Jackson teilt seine Zeit weiterhin zwischen Berlin, New York und Portsmouth auf.