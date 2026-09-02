JOE JACKSON stellt sein neues ALBUM "Hope And Fury" vor. Am 28. Oktober singt der englische Kultmusiker in der Stuttgarter Liederhalle über das Leben zwischen Hoffnung und Zorn, über Gesellschaft, Liebe und Selbstironie.

„Hello cruel world / I'm not going away / So I might as well have my say“ – mit diesen Worten eröffnet JOE JACKSON sein kommendes Album "Hope and Fury" und zeigt, dass er nach wie vor voller Energie und Kreativität steckt. Wie schon bei seinen früheren Werken sprüht auch "Hope and Fury" über vor starken Songs, originellen Texten und funky Grooves – mit Jacksons Gesang und Keyboardspiel, die so kraftvoll sind wie eh und je, wenn nicht sogar stärker. Passend zum Titel (eine ironische Anspielung auf „Land of Hope and Glory“) zeigt sich hier ein sehr englischer JOE JACKSON, dessen neue Songs eine ambivalente Beziehung zu seinem Heimatland erkennen lassen. In einer Zeit, in der viele seiner Weggefährten verstummt sind, klingt Jackson stärker denn je.

Mit "Hope and Fury" präsentiert Jackson neun brandneue Songs, die seine gesamte stilistische Bandbreite zeigen – von Latin-Jazz über Funk bis Rock. Musikalisch erinnert "Hope and Fury" an Klassiker wie "Night and Day" oder "Fool": melodisch, klug, groovig und voller britischem Humor. JOE JACKSON singt über das Leben zwischen Hoffnung und Zorn, über Gesellschaft, Liebe und Selbstironie – von der bissigen Hymne "I’m Not Sorry" bis zur berührenden Ballade "See You in September".