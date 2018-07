Joe Vox steht seit über 30 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Der Sänger mit der markanten und doch so wandlungsfähigen Stimme ist ständig in Europa unterwegs, von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Auch als (Akustik-)Gitarrist ist sein Stil einzigartig und verbindet Kraft mit FIligranität, versieht technische Finesse mit Emotionen.

Joe's heutiges Live-Programm ist die Quinzessenz aus seiner 30-jährigen Karriere, ein "best of" und "who is who" auf vierzig Jahren Musikgeschichte. Joe spielt Songs nicht einfach nach, sondern macht sie sich mit Virtuosität und Charisma zu Eigen, als hätte er sie selbst komponiert.

Er nimmt sein Publikum ohne stilistische Berührungsängste mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul und er holt sie ab, wo sie gerade sind.

Träumen, lachen, weinen, feiern, tanzen - alles geht, nichts muss.

Findet nur bei gutem Wetter statt.