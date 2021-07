× Erweitern Elrike Ursinus Joe Vox

"Joe Vox & friends" ist die neue Post-Corona-Konzertreihe von Joe Vox in der er immer wieder wechselnde Kollegen, Mitmusiker und Freunde vorstellt und natürlich mit ihnen gemeinsam musiziert.Dabei wird die Songliste des Abends auch massgeblich vom Stil und Repertoire des Gastes oder der Gäste mitbestimmt.Für Überraschungen und Kurzweil ist also bestens gesorgt.

Geboren ist der Wunsch nach einer solchen Konzertreihe möglicherweise aus der Corona-Lockdown-Depression heraus.Nachdem man über Monate nur noch Online-Streaming-Konzerte machen konnte, ist die Sehnsucht nun besonders groß, endlich wieder direkt und hautnah mit anderen Musikern und natürlich dem Publikum zu interagieren.

Beim Konzert der Reihe im S&P in Rottenburg am 14.8.21 präsentiert Joe das Duo Close 2 You mit Mailo und Wolfgang Lumpp.

Mailo hat sich unter anderem bereits überregional einen Namen als Sänger und Frontmann der Bosch Big Band gemacht.Wolfgang Lumpp ist seit vielen Jahren bereits nicht wegzudenken als Keyboarder aus der Besetzung der Joe Vox's Soulmates. Das Repertoire der Beiden besteht überwiegend aus Swing- und Soulhits von den 60ern bis heute.