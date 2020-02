Joe Wagner Quartett – „Silver Lining“

Joe Wagner ist ein Tenorsaxophonist, der in Saratoga Springs, NY, geboren wurde und derzeit in Stuttgart lebt. Joe lebte von 2002 bis 2013 in Japan und spielte in vielen Jazzclubs in der Region Tokio in ganz Japan, bevor er 2013 nach New York zog. Er schloss sein Master-Studium in Jazz an der New York University im Jahr 2015 mit zahlreichen Top-Künstlern in Japan ab New York wie Rich Perry, Alan Ferber, Lenny Pickett, Brad Shepik, Don Friedman und Dave Pietro. Er hat 3 Mal im Dizzy´s Club Coca Cola im Lincoln Center und im Blue Note Jazz Club in NYC gespielt. Er tritt weiterhin in ganz Europa auf und hat kürzlich mit Manuel Schmiedel, Jeff Dingler und Rodrigo Bonelli ein Quartettalbum namens Silver Lining aufgenommen, das gerade im August 2019 veröffentlicht wurde.

Joe Wagner - Saxophone

Nicolai Daneck - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Ferenc Mehl - Drums