Mit „EMOTIONEN II“ schlägt Joel Brandenstein ein neues, zugleich sehr vertrautes Kapitel seiner musikalischen Reise auf. Im Sommer diesen Jahres erscheint sein viertes Studioalbum – ein Werk, das bewusst an sein Debütalbum „Emotionen“ anknüpft, das unmittelbar Platz 1 der deutschen Charts erreichte.

Der Titel ist dabei kein Zufall: „EMOTIONEN II“ steht für ein Album, das zutiefst persönlich ist. Es erzählt Stück für Stück Joels Lebensgeschichte, reflektiert Erfahrungen, Entwicklungen und Gefühle, die ihn geprägt haben. Jeder einzelne Song hat es nach reiflicher Überlegung auf das Album geschaﬀt – nichts ist zufällig, nichts beliebig. Es ist ein Album, das Zeit brauchte und genau deshalb so ehrlich klingt.

Ein besonderes Highlight für Fans: Zum ersten Mal wird Joels Musik auf eigener Vinyl erscheinen – ganz im Sinne von Back to the Roots. Die Schallplatte ist sowohl einzeln als auch als Bundle mit einer exklusiven Box erhältlich. Auch die Box wurde von Joel und seinem Team selbst zusammengestellt und ist ab sofort exklusiv in seinem eigenen Online-Shop unter www.joelbrandenstein.de vorbestellbar.

Besonders wichtig ist dieses Projekt für Joel Brandenstein auch aus einem anderen Grund: „EMOTIONEN II“ entsteht vollständig unabhängig. Ohne große Musikindustrie, ohne Chartdruck, ohne Major-Label. Joel veröﬀentlicht das Album über sein eigenes Label JB Freie Musik. In einer Zeit, in der KI, Schnelllebigkeit und Algorithmen die Musiklandschaft prägen, setzt er bewusst auf Handarbeit, Eigenverantwortung und vor allem auf Liebe zum Detail.

Diese Haltung spiegelt sich auch über die Musik hinaus wider: Vom 23. September bis 19. Oktober 2026 geht Joel Brandenstein mit „EMOTIONEN II“ auf Tour – 15 deutsche Städte, komplett selbst veranstaltet. Nahbar, ehrlich und so persönlich wie seine Songs.

Der Einlass zu den Konzerten finden ab 19:00 Uhr statt, beginnen werden sie jeweils ab 20:00 Uhr und enden um ca. 22:00 Uhr.

„EMOTIONEN II“ ist mehr als ein Album. Es ist ein Statement für Unabhängigkeit, für echte Gefühle und für Musik, die nicht funktionieren muss – sondern berühren will.