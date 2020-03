Joel Frahm Trio

Joel Farm ist unter Jazzliebhabern als einer der schillerndsten Vertreter des modernen Tenorsaxophons bekannt. Eine unübertroffene emotionale Projektion und technisches Können prägen stets sein Spiel, dass sich durch ein großes Traditionsbewusstsein auszeichnet stets Einflüsse von Jazz, Funk, Rock und Blues vereint.

Saxophonist Joel Frahm, eine etablierte Jazzgröße in New York, macht auf seiner Europatournee Station im Ella & Louis. Frahm, der auf insgesamt mehr als 100 Aufnahmen erscheint und mit Jazzgrößen wie Dianne Schuur, Kurt Elling oder Brad Mehldau gespielt hat, ist ein Geschichtenerzähler am Tenorsaxophon. Am Schlagzeug ist an diesem Abend der Kanadier Ernesto Cervini zu hören, Dritter im Bunde ist der ebenfalls in New York tätige Bassist und Bandleader Dan Loomis.

Besetzung:

Joel Frahm - saxophone

Dan Loomis - bass

Ernesto Cervini - drums