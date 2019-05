Joel Locher – "Intensity of Bass"

Mit der ersten CD unter seinem Namen – Intensity of Bass – präsentiert Joel Locher, den viele als herausragenden Begleiter zahlreicher Formationen kennen, nun seine eigene Musik.

Joel Locher entstammt einer musikalischen Familie – die Mutter Opernsängerin, der Vater Bassist bei den Stuttgarter Philharmonikern. So erstaunt es nicht, dass der junge Joel Locher zunächst den Weg in die Klassik einschlug, an der Stuttgarter Hochschule klassischen Kontrabass studierte und auch bei den Stuttgarter Philharmonikern spielte.

Das vorliegende Album beinhaltet zahlreiche Eigenkompositionen von Joel Locher sowie Werke seiner Weggefährten. Einige davon begleitet er seit Jahren auf den Touren ihrer Ensembles und nun hat er sie im Studio um sich versammelt, um seine Musik aufzunehmen. Dazu gehören Jermaine Landsberger, Frank Kuruc, Gee Hye Lee, André Weiß, Frank Eberle, Wawau Adler, Gismo Graf, Sandro Roy und Pee Wee Ellis.Melodiös, sphärisch, abwechslungsreich, funky, modern, klassisch und stimmungsvoll lässt sich das Album von Joel Locher beschreiben und diese Eindrücke möchte er mit seiner Musik vermitteln. So vielfältig die Adjektive sind, so breit stellt sich auch die musikalische Bandbreite des Albums dar. Wir finden Songs, die auf das Notwendigste reduziert sind, so etwa ein Bass-Solo-Stück, aber auch Titel, die mit klassischen Gypsy-Jazz-Elementen aufwarten.Das von skandinavischer Musik stark inspirierte Stück "Change" bezieht sich auf die Veränderungen im Leben und der Welt im Allgemeinen. Der Song "Gatwick" ist eher im Modern-Jazz angesiedelt, mit krummen Metren wie 5/4. Solche Metren sind auch in anderen Kompositionen zu hören wie in "Fantasie pour Carina", "The Streets" und "Montalivet Vendays". "Gatwick" entstand – inspiert durch die Stimmung des Airport Gatwicks – auf einer Tour mit Pee Wee Ellis, Peter Fessler und Guido May."Ein Sommerurlaub in einem kleinen südwestfranzösischen Städtchen hat mich beeindruckt und ich komponierte den Song 'Montalivet Vendays'. Hier entstand auch die Idee, eine eigene CD zu machen. Jeden Tag Fisch, sehr viele Austern, der Atlantik, Wein, die Luft, die Sonne, all das gab den Anstoß zur Entstehung dieser Produktion", erinnert sich Locher. "The Streets", ein Titel, der schon vor einigen Jahren entstand, geht auf die Band The Streets zurück und ist eine Reminiszenz an eine sich auflösende Liaison.

Die Liste der musikalischen Gäste auf diesem Debüt Album ist lang. Im BIX wird es nun präsentiert – mit Unterstützung vieler Gastmusiker, die bei dieser CD mitgewirkt haben.

Pressestimmen:

"Ein Jazz-Hochgenuss." – München Merkur

"Eine Debüt-Album, das eine robuste Lebensfreude ausstrahlt!" – Jazzthing

"Jazzalbum der Woche!" – NDR

Besetzung: Lukas Pfeil (sax); Frank Kuruc, Wawau Adler, Joschi Graf, Gismo Graf (guit); Frank Eberle, André Weiß, Gee Hye Lee (p); Joel Locher (b); Felix Schrack (dr)