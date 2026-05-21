Joey Calderazzo Trio | OPEN AIR

Feat. Orlando Le Fleming & David Hawkins.

„One of the finest pianists of his generation“ schrieb die internationale Fachpresse über Joey Calderazzo und tatsächlich zählt der US Amerikaner seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen des modernen Jazz. Als langjähriger Weggefährte von Michael Brecker und festes Mitglied des Branford Marsalis Quartet spielte er mit einigen der größten Namen des Genres und entwickelte dabei einen unverwechselbaren Stil zwischen lyrischer Tiefe, virtuoser Freiheit und kompromisslosem Swing.

Mit seinem Trio schafft Calderazzo einen Sound, in dem Improvisation, Offenheit und Spielfreude zentral sind. Gemeinsam mit Bassist Orlando Le Fleming und Drummer David Hawkins entstehen intensive musikalische Dialoge voller Dynamik und Überraschungen. Calderazzo selbst beschreibt seine Musik mit entwaffnender Gelassenheit: „I steal other stuff and have some fun. I hope you enjoy it. Good night.“

Sein Spiel verbindet die Energie des Post Bop mit feinen melodischen Linien und einer großen Liebe zum klassischen Jazzpiano. „People tap their feet and dig it“, sagt Calderazzo über seine Konzerte. Genau darin liegt die besondere Stärke dieses Trios: technisch herausragend, emotional offen und gleichzeitig unmittelbar mitreißend.

Ein Open Air Abend im Sudhaus Waldbiergarten mit modernem Jazz auf höchstem Niveau.