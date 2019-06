Joey Cape (Lagwagon) Solo

Support: Dave Collide (D) & Sam Chalcraft // Aftershow-Open-Air-Party all Night long @ Goldmarks

JOEY CAPE (LAGWAGON)Die Liste der Punk-Rock-Helden, die zwischendurch die elektrische gegen die akustische Gitarre eintauschen, ist lang

– und auch dieser umtriebige Kerl, den man als Frontmann der Melodycore-Ikonen LAGWAGON sowie an der Seite von Fat Mike (NOFX) als Mitglied der legendären All-Star-Kapelle ME FIRST AND THE GIMME GIMMES und durch Projekte wie BAD ASTRONAUT oder THE PLAYING FAVORITES kennt, gehört dazu. Den Grundstein dazu legte „The Caper“ (wie er in Fankreisen gerne liebevoll genannt wird) 2004 in Form eines gemeinsamen Split-Releases mit seinem Freund TONY SLY (dem leider verstorbenen Sänger von NO USE FOR A NAME), welches Akustikversionen von Songs ihrer jeweiligen Bands beinhaltete; vier Jahre später legte er dann mit „Bridge“ sein eigentliches Debüt unter eigenem Namen vor, dem mit „Doesn’t Play Well With Others“ und „Stitch Puppy“ sowie ganz aktuell mit „Let Me Know When You Give Up“ insgesamt noch drei weitere Alben folgten, die allesamt beim bekannten Label Fat Wreck Chords erschienen sind. Spätestens angesichts seines Outputs als Einzelkünstler ist verständlich, weshalb der Kalifornier als einer der besten Songwriter der Szene gilt: Stilistisch irgendwo zwischen klassischem Folk, Pop und Americana angesiedelt und mit der notwendigen Punk-Attitüde ausgestattet, gehen die von eingängigen Melodien geprägten Lieder sofort ins Ohr und seine charakteristische, unverkennbare Stimme kleidet dabei Trauer, Liebe und Hoffnung in charmante Beiläufigkeit, wobei sich Galgenhumor und Tragik fast schon organisch die Klinke in die Hand geben.Support: SAM CHALCRAFTUrsprünglich aus England stammender, mittlerweile aber in Wien lebender Singer/Songwriter mit Punk-Rock-Wurzeln – seine prägnante und dynamische Stimme bleibt im Ohr und seine Songs bieten neben den leidenschaftlichen Refrains sowie den eingängigen Melodien dann auch Texte, die von einer aufrichtigen Grundhaltung durchdrungen sind.After-Show-Party: MAKING FRIENDS #9Im Anschluss an das Konzert im Universum kann gleich nebenan im Goldmark’s weitergefeiert werden – dort gibt’s die liebe lange Nacht lang 90’s-Skate-Punk aus der Konserve